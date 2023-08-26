Щонайменше 12 загиблих через тисняву на стадіоні у Мадагаскарі
У столиці Мадагаскару Антананаріву відбулася церемонія відкриття Ігор островів Індійського океану. Унаслідок великого натовпу біля входу на стадіон загинули щонайменше 12 людей
Про це пише BBC.
Зазначається, що на стадіоні "Махамасіна" проходила церемонія відкриття Ігор островів Індійського океану.
"На вході було багато людей", - сказала представниця Червоного Хреста Анца Мірадо.
Президент Андрі Раджоеліна, який був на стадіоні, сказав, що це була "трагічна подія", закликавши вшанувати пам'ять про загиблих хвилиною мовчання.
Також унаслідок тисняви постраждали щонайменше 80 людей.
Повідомляється, що стадіон "Махамасіна", який вміщує майже 41 тисячу місць, був переповнений глядачами.
- У 2018 році одна людина загинула і ще майже 40 отримали поранення під час тисняви на стадіоні "Махамасіна" перед початком футбольного матчу Мадагаскар – Сенегал.
- У 2016 році двоє людей загинули та близько 80 отримали поранення внаслідок вибуху гранати на тому ж місці під час святкування національного дня Мадагаскару.
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