Щонайменше 12 загиблих через тисняву на стадіоні у Мадагаскарі

Про це пише BBC.

Зазначається, що на стадіоні "Махамасіна" проходила церемонія відкриття Ігор островів Індійського океану.

"На вході було багато людей", - сказала представниця Червоного Хреста Анца Мірадо.

Президент Андрі Раджоеліна, який був на стадіоні, сказав, що це була "трагічна подія", закликавши вшанувати пам'ять про загиблих хвилиною мовчання.

Також унаслідок тисняви постраждали щонайменше 80 людей.

Повідомляється, що стадіон "Махамасіна", який вміщує майже 41 тисячу місць, був переповнений глядачами.