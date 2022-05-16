Щонайменше 2 людей загинули внаслідок російського обстрілу Сєвєроденецька 15 травня
Окупанти продовжують обстрілювати старі райони Сєвєродонецька, внаслідок чого травмувалися як мінімум дев'ятеро мирних жителів, а загинуло - двоє
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, росіяни обстріляли будинок у старих районах Сєвєродонецьк 15 травня приблизно о 16:00.
"Чоловік і жінка загинули на місці. Росіяни обстріляли будинок у старих районах міста приблизно о 16:00. Ще одного чоловіка госпіталізовано. Дев’ять осіб отримали поранення позавчора після артилерійської атаки ворога по лікарні в Сєвєродонецьку", - йдеться в повідомленні.
Крім того, до дитячої лікарні у Дніпрі госпіталізовано 15-річного жителя Лисичанська, який отримав травми під час обстрілу міста російською армією.
Повідомляється, що армія РФ отримала відсіч і відступила від Борівського.
Унаслідок російських обстрілів Комишувахи, Катеринівки, Новозванівки та Троїцького пошкоджено 20 будинків.
Ще 11 будинків пошкоджено у Гірському, Золотому та Тошківці.
Також російська армія обстріляла Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівку та Білогорівку з артилерії та систем залпового вогню.
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