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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Щонайменше 2 людей загинули внаслідок російського обстрілу Сєвєроденецька 15 травня

Щонайменше 2 людей загинули внаслідок російського обстрілу Сєвєроденецька 15 травня

16 травня, 2022 понедiлок
09:24
війна з Росією російські військові окупанти

Окупанти продовжують обстрілювати старі райони Сєвєродонецька, внаслідок чого травмувалися як мінімум дев'ятеро мирних жителів, а загинуло - двоє

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни обстріляли будинок у старих районах Сєвєродонецьк 15 травня приблизно о 16:00.

"Чоловік і жінка загинули на місці. Росіяни обстріляли будинок у старих районах міста приблизно о 16:00. Ще одного чоловіка госпіталізовано. Дев’ять осіб отримали поранення позавчора після артилерійської атаки ворога по лікарні в Сєвєродонецьку", - йдеться в повідомленні.

Крім того, до дитячої лікарні у Дніпрі госпіталізовано 15-річного жителя Лисичанська, який отримав травми під час обстрілу міста російською армією.

Повідомляється, що армія РФ отримала відсіч і відступила від Борівського.

Унаслідок російських обстрілів Комишувахи, Катеринівки, Новозванівки та Троїцького пошкоджено 20 будинків.

Ще 11 будинків пошкоджено у Гірському, Золотому та Тошківці.

Також російська армія обстріляла Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівку та Білогорівку з артилерії та систем залпового вогню.

  • Армія РФ намагається підступитися до Сєвєродонецька, захопити повністю Рубіжне та взяти під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут. Очільник області нагадав, що нині евакуація неможлива через часті обстріли населених пунктів
  • Військовий експерт, учасник миротворчих місій Сергій Грабський зауважив, що Луганщина зараз є надзвичайно гарячою точкою на карті України. Там точаться основні бої. 

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Новини
Сєвєродонецьк
окупанти
обстріли
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