Щорічний Всесвітній економічний форум у Давосі проведуть 22-26 травня в очному форматі

Про це повідомляє пресреліз Форуму.



Щорічний Всесвітній економічний форум вперше від початку пандемії COVID-19 проведуть в очному форматі у Давос-Клостерс у Швейцарії з 22 по 26 травня.



Гаслом заходу у 2022 році стане "Спільна робота, відновлення довіри". Організатори події запропонують світовим лідерам можливість підбити підсумки ситуації у світі та сформувати партнерські відносини та політику на майбутнє.



"Теми порядку денного включатимуть відновлення після пандемії, боротьбу зі зміною клімату, побудову кращого майбутнього для роботи, прискорення розвитку капіталізму зацікавлених сторін та використання технологій Четвертої промислової революції", - повідомляють організатори форуму.

Нагадаємо, раніше Всесвітній економічний форум планували провести у Давосі з 17 по 21 січня, але його скасували через поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

Давоський економічний форум-2021 також скасували через пандемію коронавірусу.