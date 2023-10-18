"Щось в країні працює не так": співвласник "Холдингу емоцій FEST" про звинувачення щодо несплати податків
Співвласник "Холдингу емоцій FEST" Юрій Назарук повідомив, що його компанія буде звертатись до суду щодо неправомірних дій БЕБу
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Інші компанії спробували якось публічно відреагувати на дії БЕБу, отримали певне невдоволення й тому пішли в суди. Зокрема, в деяких компаній сьогодні є до 40 справ, які вони розглядають. А це купа юристів та людей, які ведуть ці справи. Ці люди, замість того, щоб наближати нашу перемогу вимушені боротись з неправомірними діями влади", - розповів Назарук.
Підприємець наголосив, що погіршення ставлення влади до бізнесу тільки зростає.
"Сьогодні наші наміри дуже прості. Ми будемо доводити свою правоту за допомогою адвокатів й будемо звертатись у суди. Ми хочемо зробити цю справу публічною. Оскільки, якщо прийшли до нас з розумінням, що ця справа буде публічною, то це виглядає, як намагання показати, що так буде із кожним. Якщо відверто, то мені здається, що щось в нашій країні працює не так. Адже на одній стороні країни українці вмирають, захищаючи нас, а з іншої тримають фронт, штурмуючи ресторанний бізнес. Варто задуматись над цим і змінювати", - додав він.
- 17 жовтня, стало відомо, що в офісі "Холдингу емоцій Fest!"провели обшуки БЕБ разом з СБУ, працівників не відпускали, поки не оглянули їх робочі місця. Згодом детективи заявили, що викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок у Львові.
- 18 жовтня в офісі "Холдингу емоцій Fest!" понад 16 годин детективи Бюро економічної безпеки проводили обшуки. Робота компанії була паралізована
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