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"Щось в країні працює не так": співвласник "Холдингу емоцій FEST" про звинувачення щодо несплати податків

18 жовтня, 2023 середа
19:14
Суспільство офіс Холдингу емоцій Fest!

Співвласник "Холдингу емоцій FEST" Юрій Назарук повідомив, що його компанія буде звертатись до суду щодо неправомірних дій БЕБу

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Інші компанії спробували якось публічно відреагувати на дії БЕБу, отримали певне невдоволення й тому пішли в суди. Зокрема, в деяких компаній сьогодні є до 40 справ, які вони розглядають. А це купа юристів та людей, які ведуть ці справи. Ці люди, замість того, щоб наближати нашу перемогу вимушені боротись з неправомірними діями влади", - розповів Назарук.

Підприємець наголосив, що погіршення ставлення влади до бізнесу тільки зростає.

"Сьогодні наші наміри дуже прості. Ми будемо доводити свою правоту за допомогою адвокатів й будемо звертатись у суди. Ми хочемо зробити цю справу публічною. Оскільки, якщо прийшли до нас з розумінням, що ця справа буде публічною, то це виглядає, як намагання показати, що так буде із кожним. Якщо відверто, то мені здається, що щось в нашій країні працює не так. Адже на одній стороні країни українці вмирають, захищаючи нас, а з іншої тримають фронт, штурмуючи ресторанний бізнес. Варто задуматись над цим і змінювати", - додав він.

  • 17 жовтня, стало відомо, що в офісі "Холдингу емоцій Fest!"провели обшуки БЕБ разом з СБУ, працівників не відпускали, поки не оглянули їх робочі місця. Згодом детективи заявили, що викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок у Львові.
  • 18 жовтня в офісі "Холдингу емоцій Fest!" понад 16 годин детективи Бюро економічної безпеки проводили обшуки. Робота компанії була паралізована
Економіка
Львів
бізнес
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