"Щось в країні працює не так": співвласник "Холдингу емоцій FEST" про звинувачення щодо несплати податків

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Інші компанії спробували якось публічно відреагувати на дії БЕБу, отримали певне невдоволення й тому пішли в суди. Зокрема, в деяких компаній сьогодні є до 40 справ, які вони розглядають. А це купа юристів та людей, які ведуть ці справи. Ці люди, замість того, щоб наближати нашу перемогу вимушені боротись з неправомірними діями влади", - розповів Назарук.

Підприємець наголосив, що погіршення ставлення влади до бізнесу тільки зростає.

"Сьогодні наші наміри дуже прості. Ми будемо доводити свою правоту за допомогою адвокатів й будемо звертатись у суди. Ми хочемо зробити цю справу публічною. Оскільки, якщо прийшли до нас з розумінням, що ця справа буде публічною, то це виглядає, як намагання показати, що так буде із кожним. Якщо відверто, то мені здається, що щось в нашій країні працює не так. Адже на одній стороні країни українці вмирають, захищаючи нас, а з іншої тримають фронт, штурмуючи ресторанний бізнес. Варто задуматись над цим і змінювати", - додав він.