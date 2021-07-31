Шеф Лукашенкового КДБ визнав факт хакерських атак на особисті дані чиновників
Підпорядкований самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку голова Комітету державної безпеки цієї країни Іван Тертель під час зустрічі з посадовцями органів місцевої влади фактично визнав атаки кібер-партизан
Фрагмент його виступу показали на телеканалі "Білорусь 1", передає Еспресо.TV.
При цьому він сказав, що це нібито справа рук насамперед іноземних, а вже потім пов'язаних із ними білоруських хакерів.
"Контррозвідкою комітету фіксується різка активізація роботи іноземних спецслужб і пов'язаних з ними деструктивних формувань щодо керівників вертикалі влади, силових структур, інших держорганів. З використанням сучасних інформаційних технологій, хакерських атак на персональні дані здійснюється системний збір даних щодо керівників виконавчих комітетів різного рівня і їх близьких. Особливу увагу родичам, які навчаються в Польщі, Литві, інших західних країнах та Україні. Пошук ефективних важелів впливу з метою подальшого схиляння до зраді. Просив би звернути особливу увагу на цей чинник представників Брестської та Гродненської областей", - наводить слова Тертеля телеканал Белсат.
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Очільник КДБ також зазначив, що "в Києві і Вільнюсі формуються інформаційні хаби, які впливатимуть на інфопростір Білорусі".
Довідка
Білоруські кібер-партизани проводять з 26 липня операцію "Спека", яку вони називають "найбільшою кібератакою в історії Білорусі".
За їхніми словами, наразі ними зламано електронні бази даних
- "Паспорт"
- Державної автоінспекції,
- дзвінків в службу "102",
- Служби внутрішньої безпеки МВС
- відеосховище дронів МВС
- камер ізолятора (опозиціонери й ті, хто там побував, називають його концтабором) на Окрестіна.
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