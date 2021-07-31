Шеф Лукашенкового КДБ визнав факт хакерських атак на особисті дані чиновників

Фрагмент його виступу показали на телеканалі "Білорусь 1", передає Еспресо.TV.



При цьому він сказав, що це нібито справа рук насамперед іноземних, а вже потім пов'язаних із ними білоруських хакерів.



"Контррозвідкою комітету фіксується різка активізація роботи іноземних спецслужб і пов'язаних з ними деструктивних формувань щодо керівників вертикалі влади, силових структур, інших держорганів. З використанням сучасних інформаційних технологій, хакерських атак на персональні дані здійснюється системний збір даних щодо керівників виконавчих комітетів різного рівня і їх близьких. Особливу увагу родичам, які навчаються в Польщі, Литві, інших західних країнах та Україні. Пошук ефективних важелів впливу з метою подальшого схиляння до зраді. Просив би звернути особливу увагу на цей чинник представників Брестської та Гродненської областей", - наводить слова Тертеля телеканал Белсат.



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Очільник КДБ також зазначив, що "в Києві і Вільнюсі формуються інформаційні хаби, які впливатимуть на інфопростір Білорусі".



Довідка



Білоруські кібер-партизани проводять з 26 липня операцію "Спека", яку вони називають "найбільшою кібератакою в історії Білорусі".



За їхніми словами, наразі ними зламано електронні бази даних



- "Паспорт"



- Державної автоінспекції,



- дзвінків в службу "102",



- Служби внутрішньої безпеки МВС



- відеосховище дронів МВС



- камер ізолятора (опозиціонери й ті, хто там побував, називають його концтабором) на Окрестіна.





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