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Головна Світ Шеф Лукашенкового КДБ визнав факт хакерських атак на особисті дані чиновників

Шеф Лукашенкового КДБ визнав факт хакерських атак на особисті дані чиновників

31 липня, 2021 субота
16:00
Світ

Підпорядкований самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку голова Комітету державної безпеки цієї країни Іван Тертель під час зустрічі з посадовцями органів місцевої влади фактично визнав атаки кібер-партизан

Фрагмент його виступу показали на телеканалі "Білорусь 1", передає Еспресо.TV.

При цьому він сказав, що це нібито справа рук насамперед іноземних, а вже потім пов'язаних із ними білоруських хакерів.

"Контррозвідкою комітету фіксується різка активізація роботи іноземних спецслужб і пов'язаних з ними деструктивних формувань щодо керівників вертикалі влади, силових структур, інших держорганів. З використанням сучасних інформаційних технологій, хакерських атак на персональні дані здійснюється системний збір даних щодо керівників виконавчих комітетів різного рівня і їх близьких. Особливу увагу родичам, які навчаються в Польщі, Литві, інших західних країнах та Україні. Пошук ефективних важелів впливу з метою подальшого схиляння до зраді. Просив би звернути особливу увагу на цей чинник  представників Брестської та Гродненської областей", - наводить слова Тертеля телеканал Белсат.

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Очільник КДБ також зазначив, що "в Києві і Вільнюсі формуються інформаційні хаби, які впливатимуть на інфопростір Білорусі".

Довідка

Білоруські кібер-партизани проводять з 26 липня операцію "Спека", яку вони називають "найбільшою кібератакою в історії Білорусі".

За їхніми словами, наразі ними зламано електронні бази даних

-  "Паспорт"

- Державної автоінспекції,

- дзвінків в службу "102",

- Служби внутрішньої безпеки МВС

- відеосховище дронів МВС

- камер ізолятора (опозиціонери й ті, хто там побував, називають його концтабором) на Окрестіна.


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