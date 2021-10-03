Шефір мав "декілька складних моментів" з Ахметовим, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його перший помічник Сергій Шефір зустрічався з мільярдером Рінатом Ахметовим, а також допомагав вирішувати з ним різні складні державні питання
Про це глава Української держави сказав у неділю, 3 жовтня 2021 року, на брифінгу за підсумками виїзного засідання фракції президентської партії "Слуга народу" в місті Трускавці Львівської області, передає Еспресо.TV.
"Пан Шефір зустрічався з паном Ахметовим. У нас були декілька складних моментів, багато енергопитань, багато вугільних проблем. Він дійсно зустрічався. З іншими олігархами не знаю зустрічався. Чи викликали їх, я, здається, не маю права про це говорити", - наводить слова президента Суспільне.
Як підкреслив Зеленський, "багато людей з дуже відомим іменами, з ким спілкувався Сергій, викликано в відповідні правоохоронні органи".
"Був замах на вбивство це 100% інформація. Є багато деталей, поки іде слідство я не можу розповсюджувати", - додав він.
- Нагадаємо, 2020 року журналісти програми "Схеми" зафіксували, як Шефір таємно приїжджав до маєтку Ахметова, що в Плютах під Києвом.
- Журналісти звернулися до Шефіра з питаннями, що він обговорював із олігархом, чому зустрічався з ним таємно і чи відомо про це президенту. У відповідь той зазначив: "Відповім на всі питання відразу. Нічого, що суперечить інтересам нашої країни, нічого протизаконного я не роблю, крапка".
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