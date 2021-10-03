Шефір мав "декілька складних моментів" з Ахметовим, - Зеленський

Про це глава Української держави сказав у неділю, 3 жовтня 2021 року, на брифінгу за підсумками виїзного засідання фракції президентської партії "Слуга народу" в місті Трускавці Львівської області, передає Еспресо.TV.

"Пан Шефір зустрічався з паном Ахметовим. У нас були декілька складних моментів, багато енергопитань, багато вугільних проблем. Він дійсно зустрічався. З іншими олігархами не знаю зустрічався. Чи викликали їх, я, здається, не маю права про це говорити", - наводить слова президента Суспільне.

Як підкреслив Зеленський, "багато людей з дуже відомим іменами, з ким спілкувався Сергій, викликано в відповідні правоохоронні органи".

"Був замах на вбивство це 100% інформація. Є багато деталей, поки іде слідство я не можу розповсюджувати", - додав він.