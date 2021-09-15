"Шериф" - "Шахтар": де та коли дивитися стартовий матч "гірників" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Шериф" - "Шахтар" у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні, 15 вересня, початок о 19:45. Транслюватиме матч Megogo.



У групі зі "Шахтарем" і "Шерифом" в цій Лізі чемпіонів також виступають "Інтер" та "Реал".



Ліга чемпіонів



1-й тур



15 вересня



"Шериф" (Молдова) - "Шахтар" (Україна)



Початок о 19:45



Пряма трансляція на Megogo

12 вересня стало відомо, що ізраїльський футболіст "Шахтаря" Манор Соломон не зіграє проти молдовського "Шерифа" у 1-му турі Ліги чемпіонів через релігійне свято Йом Кіпур.

У вівторок, 14 вересня, у Києві у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" зіграло внічию з португальською "Бенфікою".

В іншому матчі у першому турі Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" розгромила іспанську "Барселону" на виїзді.

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