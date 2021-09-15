Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт "Шериф" - "Шахтар": де та коли дивитися стартовий матч "гірників" у Лізі чемпіонів

"Шериф" - "Шахтар": де та коли дивитися стартовий матч "гірників" у Лізі чемпіонів

15 вересня, 2021 середа
07:31
Спорт Додо

Сьогодні, 15 вересня, у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграє проти молдавського "Шерифа"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Шериф" - "Шахтар" у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні, 15 вересня, початок о 19:45. Транслюватиме матч Megogo.

У групі зі "Шахтарем" і "Шерифом" в цій Лізі чемпіонів також виступають "Інтер" та "Реал".

Ліга чемпіонів

1-й тур

15 вересня

"Шериф" (Молдова) - "Шахтар" (Україна) 

Початок о 19:45

Пряма трансляція на Megogo

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
анонс
розклад трансляцій
розклад змагань
Шериф
Читайте також:
карантин
13 вересня, 2021 понедiлок
Кабмін змінив правила карантину в Україні: що дозволили вакцинованим
14 вересня, 2021 вiвторок
Якщо встоїть на ногах: Усику вказали на критичний момент у бою з Джошуа
Алексей Данилов
13 вересня, 2021 понедiлок
"Українську зелені хотіли би загнати у ще вужче гетто": соцмережі про ініціативу Данілова перевести алфавіт на латинку
Київ
+11
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.59
    Купівля 26.59
    Продаж 26.81
  • EUR
    Купівля 31.29
    Продаж 31.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
15 вересня
07:29
Росіяни в зоні ООС застосували заборонені міномети і важку артилерію, поранено українського військового
07:24
Річний тариф на газ після квітня можуть збільшити, — Марунич
07:15
"Динамо" - "Бенфіка"
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
07:00
BookForum
Богдана Матіяш: Час читати
06:59
Микола Шапаренко
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Динамо" після 1-го туру
00:04
"Барселона" - "Баварія"
"Баварія" розгромила "Барселону" у матчі суперників "Динамо" в ЛЧ
2021, вiвторок
14 вересня
23:52
"Динамо" - "Бенфіка"
"Динамо" - "Бенфіка": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
23:52
"Динамо" - "Бенфіка"
"Динамо" зіграло внічию з "Бенфікою" у Лізі чемпіонів
22:56
Сергій Гармаш
Гармаш: Росія зірвала обговорення "формули Штайнмаєра" та наполягає на плані дій окупантів
22:30
вакцинація
Очільники ОДА та КМДА повинні посприяти СOVID-вакцинації не менше 80% освітян до 20 вересня, - ОПУ
21:56
Костел Святого Миколая
Костел Святого Миколая в Києві почнуть відновлювати у жовтні: зібрали 15,7 млн грн
21:51
Кріштіану Роналду
"Манчестер Юнайтед" на останніх хвилинах втратив перемогу над "Янг Бойзом" в ЛЧ
21:38
Ілля Кива
МОН відправило дисертацію Киви на “поглиблене вивчення”
21:38
Віктор Ляшко
Ляшко: Питання переходу України в "жовту" зону карантину вирішуватимуть наступного тижня
21:24
Оновлено
iPhone 13
Apple представила iPhone 13 і ще кілька новинок компанії
21:19
Ярослава Магучіх
У Федерації легкої атлетики розповіли, які країни пропонували Магучіх громадянство
21:01
Карлос Де Пена
"Динамо" - "Бенфіка": склади команд на матч Ліги чемпіонів
20:39
"Тільки на комісії": Бурба не відповів на питання журналістів щодо "вагнерівців"
20:11
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков
"Вельмишановний ОПУ, пошліть цього персонажа подалі!": Аваков нагадав про фразу Арестовича, що "АТО - це курорт для хлопчиків"
19:58
Юрій Захарєєв
Федерація назвала ім'я найкращого боксера чемпіонату України
19:49
Дмитро Кулеба
Україна планує на Генасамблеї ООН скликати дебати щодо ситуації в Криму та на Донбасі
19:47
суд, вирок
Розмістив фото Лукашенка: у Білорусі чоловіка засудили за допис у Telegram
19:23
коронавірус
В Україні чотири регіони в зоні ризику спалаху коронавірусу, - Київська школа економіки
18:58
Наталка Діденко
В Україні очікується безтурботна погода, - Наталка Діденко про теплі +25°C
18:40
ООС
Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Пісків, поранено військового
18:24
Британія вакцинація
Велика Британія розпочне бустерну вакцинацію від коронавірусу
18:18
пенсія
Накопичувальні пенсії будуть фінансуватися коштом громадян України, інших варіантів немає, – Козак
18:15
У Києві відбулися акції протесту з вимогою розслідувати смерть Кернеса
18:05
"Динамо" - "Бенфіка"
"Динамо" розтрощило "Бенфіку" у юнацькій Лізі УЄФА
17:57
електричкa
Окупанти запустять електрички для перевезення жителів ОРДЛО для голосування на виборах до Держдуми РФ
17:39
вірус маска
У Києві запровадять штрафи за порушення карантину, - Рубан
17:24
"Шахтар" - "Монако"
"Шахтар" оголосив заявку на матч зі "Шерифом" у Лізі чемпіонів
17:22
Путін
Путін пояснив, чому пішов на самоізоляцію
17:09
Володимир Зеленський
Я не вважав, що на нас чиниться тиск, - Зеленський про розмову з Трампом
16:59
Інтерв’ю
Михайло Волинець
"Камельчук підставив міністра енергетики", – Михайло Волинець про скандал на "Львіввугіллі"
16:56
Жерсон Динамо
Почав чудити, - журналіст Циганик розповів, чому один з кращих футболістів покинув "Динамо"
16:28
У Києві водійка знепритомніла за кермом і в'їхала в опору рекламного щита
16:17
Карантин
Карантин в Україні: як діятимуть нові обмеження у кожній із зон
16:09
Златан Ібрагімович
"Мілан" втратив Ібрагімовича перед матчем з "Ліверпулем" у Лізі чемпіонів
16:05
деокупаціїя Крим
Росія привласнила понад 4 тис. культурних пам'яток в окупованому Криму, - ЮНЕСКО
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV