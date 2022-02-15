Шевченко був лише піарником, збірну України насправді тренував Тассотті, - легенда польського футболу Бонек

Про це повідомляє Polsat Sport.

За його словами, Андрій Шевченко не відігравав ключову роль у збірній України, в якій усі рішення приймав асистент головного тренера італієць Мауро Тассотті.

"На щастя, Шевченко не став тренером збірної Польщі. На мою думку, він був найгіршим із можливих кандидатів. Він приїхав би до нас після невдалого завершення свого шляху зі збірною України. Хоча відомо, що він був скоріше піарником цієї команди, а збірну тренував Мауро Тассотті", - сказав Бонек.

Також він нагадав про провальну роботу Шевченка італійською "Дженоа".

"У "Дженоа" він програв сім з десяти матчів. І такий переможений тренер візьме на себе збірну Польщі та поведе її у вкрай важливому стиковому матчі проти Росії? Не знаю, наскільки просунулися в запрошенні Шевченка, але правда, що він навіть не просив "Дженоа" розірвати з ним контракт", – констатував Бонек.

Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу - 2022 з росіянами.

Одним з головних кандидатів на посаду головного тренера збірної Польщі був Андрій Шевченко, який очолював національну команду України з 2016 до 2021 року та вивів її до чвертьфіанлу Євро-2020.

65-річний Збігнев Бонек є одним з найкращих гравців у історії польського футболу.

Нагадаємо, 31 січня новим головним тренером збірної Польщі став Чеслав Міхневич.

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