Шевченко отримав у "Дженоа" ще одного футболіста

Про це повідомляє офіційний сайт "Дженоа".



Лівий захисник "Роми" Ріккардо Калафіорі гратиме за "Дженоа" на правах оренди до кінця цього сезону. Італієць обрав собі 16 номер. Фінансові умови не відомі.



19-річний Калафіорі грає лівого захисника, також може зіграти у центрі оборони. У цьому сезоні зробив 2 асисти в 9 матчах за "Рому".

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.