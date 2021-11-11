Шевченко перед вирішальним матчем відбору ЧС-2022 звернувся до футболістів збірної України

Про це повідомляє Профутбол Digital в YouTube.

За словами Шевченка, на збірну України очікує найважливіша гра, в якій він бажає нашим футболістам удачі.

"Я хочу передати всім футболістам та тренерам національної збірної привіт. Буде дуже складна гра, тому я вболіватиму. Всім уболівальникам велике вітання. Знаю, що багато фанатів мене підтримуватимуть. Ще раз – найважливіша гра. Я всіх обіймаю, бажаю удачі, дивитимусь і вболіватиму", – пообіцяв Шевченко, який 7 листопада очолив італійський клуб "Дженоа".

45-річний Андрій Шевченко тренував збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду до чвертьфіналу Євро-2020.

Сьогодні збірна України зустрінеться о 19:30 в Одесі у товариському матчі з Болгарією. 16 листопада команда Олександра Петракова зіграє у Зениці проти Боснії і Герцеговини у кваліфікації чемпіонату світу.

Україна перед вирішальним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.



Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".

9 листопада стало відомо, що український тренер хоче запросити до "Дженоа" футболістів збірної України Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.

10 листопада Андрій Шевченко сформував тренерський штаб у італійському футбольному клубі "Дженоа".

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