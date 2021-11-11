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Шевченко перед вирішальним матчем відбору ЧС-2022 звернувся до футболістів збірної України

11 листопада, 2021 четвер
12:02
Спорт Андрій Шевченко

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що вболіватиме за національну команду у відбірковій грі чемпіонату світу проти Боснії і Герцеговини

Про це повідомляє Профутбол Digital в YouTube.  

За словами Шевченка, на збірну України очікує найважливіша гра, в якій він бажає нашим футболістам удачі. 

 "Я хочу передати всім футболістам та тренерам національної збірної привіт. Буде дуже складна гра, тому я вболіватиму. Всім уболівальникам велике вітання. Знаю, що багато фанатів мене підтримуватимуть. Ще раз – найважливіша гра. Я всіх обіймаю, бажаю удачі, дивитимусь і вболіватиму", – пообіцяв Шевченко, який 7 листопада очолив італійський клуб "Дженоа". 

45-річний Андрій Шевченко тренував збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду до чвертьфіналу Євро-2020.

Сьогодні збірна України зустрінеться о 19:30 в Одесі у товариському матчі з Болгарією. 16 листопада команда Олександра Петракова зіграє у Зениці проти Боснії і Герцеговини у кваліфікації чемпіонату світу.   

Україна перед вирішальним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.
 

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футбол
Андрій Шевченко
Збірна України
ЧС-2022
збірна Боснії і Герцеговини
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