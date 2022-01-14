Шевченко, США та Друга світова війна: Вікіпедія назвала найпопулярніші статті в Україні у 2021 році

Про це йдеться у блозі Вікімедіа Україна.



Список очолила стаття "Україна" - цьогоріч вона вперше отримала понад 1 млн переглядів за рік. До найпопулярніших статей також увійшли статті про англійську та українську мови, Сполучені Штати Америки та королеву Великої Британії Єлизавету II.

На другому місці, як і у 2020 році - Шевченко Тарас Григорович з показником 772 тис. відвідувань. Третьою в рейтингу є стаття про місто Київ, яка у тогорічному рейтингу посіла четверте місце, а цьогоріч піднялася на одну сходинку вище.

"Традиційно ми спостерігаємо, що рейтинг найпопулярніших статей залежить від того, що цікавить та хвилює українців. Наприклад, цього року зріс інтерес до тематики війни: до топу найпопулярніших статей повернулися статті про Збройні сили України та війну на сході України, а також вперше за багато років до рейтингу потрапила стаття про НАТО", - сказав Микола Козленко, заступник голови Правління ГО "Вікімедіа Україна" та адміністратор українського розділу Вікіпедії.



Він додав, що українців також стали більше цікавити кіно і серіали: стаття "Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb" побила рекорд та опинилася на тринадцятому місці за популярністю, завдяки серіалу „Величне століття“ до топу ввійшла стаття про Роксолану, а завдяки "Короні" - про Єлизавету II.

