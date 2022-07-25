Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерел в Українській асоціації футболу, Андрій Шевченко має намір посперечатися з нинішнім президентом організації Андрієм Павелком за посаду на цьогорічних виборах.

Журналіст Михайло Співаковський зазначив, що у Павелка закінчився 5-річний термін на посаді. Виборчий конгрес мав відбутися 6 березня, але через повномасштабну війну з Росією його було перенесено. За даними ТаТоТаке чинному президенту необхідно переобратися на посаду до грудня 2022 року, аби залишитися членом виконавчого комітету УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій).

УАФ поки не призначив нову дату конгресу, а Павелко залишається єдиним кандидатом на посаду.

24 липня стало відомо, що Шевченко відмовився відновлювати тренерську кар'єру до закінчення війни.

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