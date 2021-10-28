Шевченко заявив, що його "Золотий м'яч" дав надію українцям під час Помаранчевої революції. На виборах 2004 року він агітував за Януковича

Про це Шевченко розповів у ролику, оприлюдненому в Instagram.

За його словами, 2004 рік, коли він отримав "Золотий м'яч" був особливим для нього та України.

"Це було дуже особливо, зокрема тому, що у 2004 році народився мій перший син – Джордан. Це був один з особливих моментів мого життя. Також цього року в Україні розпочалася Помаранчева революція. Це був важкий момент для моєї країни. Але коли я виграв "Золотий м'яч", це чудове досягнення прийшло до моєї країни. Я дав трохи надії людям і зробив їх щасливими. Це один із моментів моєї кар'єри, якими я пишаюся найбільше", – сказав Шевченко.

У 2004 році Андрій Шевченко виступав за італійський "Мілан". Напередодні президентських виборів він закликав голосувати за провладного кандидата та тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича.

Помаранчева революція почалася через масові фальсифікації в другому турі президентських виборів на користь Віктор Януковича, який змагався за крісло глави держави із Віктором Ющенком. У підсумку, було признано переголосування у другому турі виборів і у так званому "третьому турі" переміг Ющенко.

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