Шевченко заявив, що його "Золотий м'яч" дав надію українцям під час Помаранчевої революції. На виборах 2004 року він агітував за Януковича
Колишній головний тренер та футболіст збірної України Андрій Шевченко заявив, що здобутий ним у 2004 році "Золотий м'яч" подарував українцям надію на краще під час Помаранчевої революції
Про це Шевченко розповів у ролику, оприлюдненому в Instagram.
За його словами, 2004 рік, коли він отримав "Золотий м'яч" був особливим для нього та України.
"Це було дуже особливо, зокрема тому, що у 2004 році народився мій перший син – Джордан. Це був один з особливих моментів мого життя. Також цього року в Україні розпочалася Помаранчева революція. Це був важкий момент для моєї країни. Але коли я виграв "Золотий м'яч", це чудове досягнення прийшло до моєї країни. Я дав трохи надії людям і зробив їх щасливими. Це один із моментів моєї кар'єри, якими я пишаюся найбільше", – сказав Шевченко.
У 2004 році Андрій Шевченко виступав за італійський "Мілан". Напередодні президентських виборів він закликав голосувати за провладного кандидата та тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича.
Помаранчева революція почалася через масові фальсифікації в другому турі президентських виборів на користь Віктор Януковича, який змагався за крісло глави держави із Віктором Ющенком. У підсумку, було признано переголосування у другому турі виборів і у так званому "третьому турі" переміг Ющенко.
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