Шевченку запропонували стати тренером збірної Польщі, - ЗМІ
Український тренер Андрій Шевченко отримав пропозицію очолити збірну Польщі з футболу
Про це журналіст Canal+ Sport Томаш Цвякала повідомив у twitter.
За його інформацією, представники Польського футбольного союзу знову розглядають кандидатуру Шевченка на посаду головного тренера збірної Польщі та контактували з його представниками.
"Вони зв'язалися з представниками Шевченка. Я думаю, що він має багато якостей, які можуть сподобатися президенту", - написав Цвякала.
Головним тренером збірної Польщі є Чеслав Міхневич. Під його керівництвом команда дійшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі, де поступилася Франції (1:3).
Андрій Шевченко був одним із кандидатів на посаду головного тренера збірної Польщі на початку 2022 року після відставки португальця Паулу Соузи. У підсумку команду очолив Міхневич.
Шевченко з 2016 до 2021 року тренував збірну України та вивів її до чвертьфіналу Євро-2020.
Українець з листопада 2021 до січня 2022 року очолював італійську "Дженоа", з якої був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.
- 4 грудня у першому раунді плей-офф чемпіону світу-2022 з футболу збірна Франції перемогла Польщу.
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