Про це журналіст Canal+ Sport Томаш Цвякала повідомив у twitter.

За його інформацією, представники Польського футбольного союзу знову розглядають кандидатуру Шевченка на посаду головного тренера збірної Польщі та контактували з його представниками.

"Вони зв'язалися з представниками Шевченка. Я думаю, що він має багато якостей, які можуть сподобатися президенту", - написав Цвякала.

Головним тренером збірної Польщі є Чеслав Міхневич. Під його керівництвом команда дійшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі, де поступилася Франції (1:3).

Андрій Шевченко був одним із кандидатів на посаду головного тренера збірної Польщі на початку 2022 року після відставки португальця Паулу Соузи. У підсумку команду очолив Міхневич.

Шевченко з 2016 до 2021 року тренував збірну України та вивів її до чвертьфіналу Євро-2020.

Українець з листопада 2021 до січня 2022 року очолював італійську "Дженоа", з якої був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.

4 грудня у першому раунді плей-офф чемпіону світу-2022 з футболу збірна Франції перемогла Польщу.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb