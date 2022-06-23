Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Амбіції країни-агресорки суттєво зменшилися за 4 місяці повномасштабної війни. Ми бачимо, що прагнення вийти на межі Луганської та Донецької областей обмежилися боями за Сєверодонецьк і Лисичанськ, які вже тривають кілька тижнів. Російським окупантам складно проводити наступальні операції", - зазначив Згурець.

Аналітик додав, що плани кремля змінилися в ході війни проти України, адже апетити зменшилися, коли військо окупанта зіткнулося з героїчним опором українців.

"Повномасштабна війна Росії проти України розділилася на 2 етапи: широкомасштабне вторгнення по всіх напрямках, починаючи від 18-19 квітня - перехід до 2-ої фази бойових дій, де ворог сконцентрував свої сили на Донбасі, намагаючись вийти на адмінмежу Донецької й Луганської областей, а також контроль над південним коридором", - зауважив Сергій Згурець.

23 червня Генеральний штаб Збройних сил України сьогодні повідомив, що противник оволодів населеними пунктами Лоскутівка і Рай-Олександрівка, готується до форсування річки Сіверський Донець та намагається захопити панівні висоти в районі Берестового для встановлення контролю над трасою Бахмут - Лисичанськ.

За даними Генштабу з 24 лютого до 23 червня окупанти втратили 34 430 військових, 3 632 бронемашини, 1 504 танки й 183 гелікоптери.

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