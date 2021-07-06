Шість європейських країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі
До нового пакету санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі приєдналися шість європейських країн
Про це йдеться у деклараціях високого представника ЄС від імені усього ЄС про приєднання третіх країн до рішень Ради ЄС 2021/1001 та 2021/1002 від 21 червня, що були прийняті в межах Спільної політики ЄС із закордонних справ та політики безпеки (CFSP) з огляду на розвиток ситуації в Білорусі, передає "Укрінформ".
"21 червня 2021 року Рада ЄС ухвалила рішення (CFSP) 2021/1002, яке доповнює рішення Ради ЄС 2012/642/CFSP. Цим рішенням додаються 78 осіб та 7 установ до переліку суб’єктів обмежувальних заходів, що визначені у додатку до рішення 2012/642/CFSP. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, члени Європейського економічного простору, приєдналися до цього рішення Ради ЄС", - йдеться у документі.
У декларації зазначається, що ці країни забезпечать відповідність національної політики до рішення Ради ЄС.
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