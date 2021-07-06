Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Шість європейських країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі

Шість європейських країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі

6 липня, 2021 вiвторок
22:13

До нового пакету санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі приєдналися шість європейських країн

Про це йдеться у деклараціях високого представника ЄС від імені усього ЄС про приєднання третіх країн до рішень Ради ЄС 2021/1001 та 2021/1002 від 21 червня, що були прийняті в межах Спільної політики ЄС із закордонних справ та політики безпеки (CFSP) з огляду на розвиток ситуації в Білорусі, передає "Укрінформ".

"21 червня 2021 року Рада ЄС ухвалила рішення (CFSP) 2021/1002, яке доповнює рішення Ради ЄС 2012/642/CFSP. Цим рішенням додаються 78 осіб та 7 установ до переліку суб’єктів обмежувальних заходів, що визначені у додатку до рішення 2012/642/CFSP. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, члени Європейського економічного простору, приєдналися до цього рішення Ради ЄС", - йдеться у документі.

У декларації зазначається, що ці країни забезпечать відповідність національної політики до рішення Ради ЄС.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 
Білорусь
Лукашенко
Читайте також:
гроза
5 липня, 2021 понедiлок
Синоптики попередили про град, грозові дощі та шквали 6 липня
5 липня, 2021 понедiлок
В Одесі загинув ветеран ДПСУ генерал Курніков, який у 2014 році в Криму підтримав вірних присязі прикордонників і зберіг цінні дані
гроза
6 липня, 2021 вiвторок
В Україні оголосили штормове попередження: очікуються град та шквали
Київ
+21
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.13
    Купівля 27.13
    Продаж 27.39
  • EUR
    Купівля 32.09
    Продаж 32.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
7 липня
00:41
Італія - Іспанія
Італія перемогла Іспанію у серії пенальті та вийшла у фінал Євро-2020
00:41
Оновлено
Італія - Іспанія
Італія - Іспанія 5:3 (1:1, 4:2): онлайн-трансляція півфіналу Євро-2020
2021, вiвторок
6 липня
23:07
Данілов: РНБО запровадила санкції щодо 100 українців зі списку Мінфіну США
22:55
ФБР і НАБУ відновили меморандум про взаєморозуміння
ФБР і НАБУ відновили меморандум про взаєморозуміння
22:18
Парламентська Асамблея ОБСЄ засудила російську окупацію Криму та ОРДЛО, злочини росіян на захоплених територіях і блокування Керченської протоки, - Потураєв
21:38
с-400
На тлі Sea Breeze-2021: РФ провела у Краснодарському краї навчання з ракетними системами С-400
21:35
У Латвії планують ввести обов'язкову вакцинацію: співробітника без COVID-сертифікату про щеплення можуть звільнити
21:03
гривні
Комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про запровадження електронної гривні
20:57
У Німеччині назвали умову скасування карантинних обмежень
20:54
Інфографіка
збірна Італії
Італія - Іспанія: склади команд на півфінал Євро-2020
20:50
Ашраф Хакімі
ПСЖ оголосив про трансфер одного з найрезультативніших захисників світу
20:41
Збій
У роботі сайтів Офісу президента, СБУ, НАБУ, зовнішньої розвідки та Держспецзв'язку стався збій
20:39
СБУ блокувала контрабанду з Китаю 175 кг речовин для виготовлення метадону
СБУ блокувала контрабанду з Китаю 175 кг речовин для виготовлення метадону
20:19
Ліонель Мессі
Порно-сайт запропонував "Барселоні" фінансову допомогу на новий контракт Мессі
20:09
РНБО
РНБО продовжила на 3 роки санкції проти "Роснєфті", "Лукойлу" та дочірніх підприємств "Газпрому"
20:08
астероїд
NASA попередило про астероїд завбільшки з Біг-Бен: наближається до Землі
20:01
В аеропорту Німеччини чоловік з ножем напав на пасажирів та поранив людину
19:43
Мирон Маркевич
Маркевич закликав Україну поїхати в Москву на ЧС з пляжного футболу
19:38
ФСБ
У ФСБ Росії повідомили про затримання консула Естонії
19:30
Зеленський зустрівся з президентами Євроради та Литви
Спільний авіапростір, євроінтеграція, загроза з боку РФ: Зеленський зустрівся з президентами Євроради та Литви
19:14
Михайло Радуцький
Радуцький: наразі третина українців мають антитіла до коронавірусу
19:09
Денисенко арешт
"Суд" в окупованому Криму продовжив на пів року арешт журналісту Єсипенку
19:04
збірна Італії
Італія - Іспанія: букмекери спрогнозували, хто вийде у фінал Євро-2020
18:58
Сергій Гармаш
“Втягнули засуджену за тероризм”: Гармаш повідомив, що РФ зірвала засідання політичної підгрупи ТКГ
18:48
Помер очільник Держводагентства Валентин Шліхта
У віці 59 років помер очільник Держводагентства Валентин Шліхта
18:46
Папа Гуйє
Знаменитий захисник Папа Гуйє завершив кар'єру футболіста
18:35
Раді рекомендують передати тварин із цирків до реабілітаційних центрів
18:30
Верховна Рада
Українським адвокатам пропонують дозволити носіння травматичної зброї: комітет Ради підтримав законопроєкт
18:22
Ексклюзив
Еспресо. Вибір читачів
Оголошено Довгий список книг 5 сезону книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" у номінації "Література для дітей" (третя частина)
18:17
Хосеп Гвардіола
Гвардіола поскаржився, що у "Ман Сіті" немає грошей на нового нападника
18:04
гроза
На Київщину насувається гроза, - ДСНС
18:00
У Польщі затримали 40 мігрантів за незаконний перетин кордону із Білорусі
17:58
У РФ новий добовий рекорд смертності від COVID-19 : померли 737 людей
17:56
Ексклюзив
Татаров ОПУ
Кат Майдану під захистом Зеленського. Що не так з Татаровим? 
17:43
Наталка Діденко
Україна стане місцем баталій циклону та антициклону, - Наталка Діденко про погоду на Івана Купала
17:42
Факундо Феррейра
Ексфорвард "Шахтаря" може перейти в аргентинський топ-клуб
17:16
вакцина
В Україні студентів-медиків залучать до вакцинації населення від COVID-19, - українське бюро ВООЗ
17:06
Двом учасникам "Самооборони Криму" оголосили підозри у незаконних затриманнях проукраїнських активістів у 2014 році
16:58
Ocean Plaza
У Києві “замінували” ТРЦ Ocean Plaza
16:56
Корпоративна реформа: в Україні відновив роботу Номінаційний комітет
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV