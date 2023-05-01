Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Серед них – луганчанин, який, за даними слідства, 2018 року став так званим депутатом народної ради "ЛНР" ІІІ скликання. Він активно пропагував у медійних заходах необхідність приєднання терористичної "ЛНР" до Росії.

У вересні 2022 року цей "депутат" проголосував за так званий закон про незаконний референдум щодо відокремлення територій Луганщини від України. Після цього "народна рада" звернулася до ватажка "ЛНР" для його підписання.

Ще п’ятеро фігурантів кримінального провадження – жителі області, які у вересні 2022 року взяли участь у роботі так званих виборчих комісій, що їх створили окупанти. Одна з них очолила таку "ТВК"у місті Голубівка, інші були "членами виборчих комісій" у Лисичанську, Сєверодонецьку і Кремінній.

Підозрювані складали списки "виборців", ідентифікували особи тих, хто прийшов на "виборчі дільниці", видавали й підраховували "бюлетені" для голосування, складали протоколи.

Наразі вирішують питання про оголошення підозрюваних у розшук.