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"Шкода цього путінського телепня": Ярош заявив, що Кива погодився видати його спецслужбам РФ за $5 млн

21 жовтня, 2021 четвер
16:12
війна з Росією Дмитро Ярош

Екснардеп, колишній лідер "Правого сектору", командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що нардеп Ілля Кива прийняв пропозицію російських спецслужб за $5 млн вивезти його до Росії та здати ворогам

Про це Ярош написав у Facebook.

"У минулому році брати по зброї з однієї державної силової структури спеціального призначення, в назві якої присутня літера "А", попередили мене про те, що російські спецслужби дають п'ять мільйонів доларів за те, щоб я живим потрапив в їх руки на території Ерефіі... Росіяни звернулися в декілька "установ", що теоретично могли б провести таку спецоперацію... Начебто, всі відмовились у зв'язку або з безперспективністю, або з відносною порядністю. Більше того, дехто цю інформацію передав туди - куди треба... В принципі, для мене це була не новина, бо десь, як мінімум, раз у рік подібні спроби відбуваються з 2014 року... Не раз деергешки ворога нейтралізовувалися спільними силами добровольців, СБУ, МВС... Дякую за все,  хлопці та дівчата! Але цього разу, після відмови "серйозних структур займатися Ярошем", за інформацією з надійних агентурних джерел, пропозицію прийняла лиса, дебільнувата і психопатична "особь" з прізвищем на літеру "К", - написав Ярош.

Командувач УДА закликав небайдужих українців не чіпати Киву, припустивши, що його дістануть спецслужби РФ.

"По-християнські, шкода мені цього недорозвинутого путінського телепня... P. S. Хочу закликати Патріотів України не відправляти на той світ цього виродка, бо чую про те, що бажаючих стає все більше... Думаю, за вас це зроблять кремлівські спецслужби, бо "п'ять лямів" йому вони, точно, не пробачать", - написав Ярош.


 
  • Нагадаємо, нардеп Ілля Кива заявив, що його виключили з партії ОПЗЖ.
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Новини
Дмитро Ярош
Ілля Кива
спецслужби РФ
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