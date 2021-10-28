Школи Сумщини перейдуть на "дистанційку"

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОДА.

"Від 29 жовтня, школярі Сумщини з 1 по 11 клас переходять на дистанційне навчання", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення схвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За це рішення проголосували всі члени обласної комісії.

Директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова додала, що в жовтні на коронавірус захворіли 693 учні.

Нагадаємо, з 1 листопада Київ переходить до "червоної" зони карантинних обмежень.

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