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Головна Економіка Шмигаль доручив МОЗ оновити графіки щеплень від COVID-19 для кожної області

Шмигаль доручив МОЗ оновити графіки щеплень від COVID-19 для кожної області

18 жовтня, 2021 понедiлок
14:59

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я (МОЗ) оновити графіки щеплень від COVID-19 для кожної області

Про це повідомила пресслужба Офісу президента за підсумками селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського.

Згідно з повідомленням, під час наради Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку невідкладно оновити та затвердити графік щеплень для кожної області. Очільники облдержадміністрацій мають подати графіки до пунктів, затвердити та проконтролювати їхнє дотримання.

Зеленський, зі свого боку, доручив відстежувати ситуацію з роботою центрів вакцинації в регіонах протягом тижня, особливо у вихідні.

"Цілком зрозуміло, що людям зручніше зробити щеплення в суботу і неділю. Завдання МОЗ і місцевих влад - забезпечити таку можливість", - цитує пресслужба слова президента.

Зеленський також вкотре наголосив на необхідності пришвидшення темпів вакцинації. Окремо він акцентував на необхідності комплексного підходу до інформаційної кампанії серед українців щодо важливості щеплень.

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Вакцинація
щеплення
Коронавірус
Офіс президента
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