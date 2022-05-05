Шмигаль і Моравецький підписали меморандум про зміцнення обороноздатності України

Про це Денис Шмигаль повідомив у телеграмі.



"Польща допоможе Україні зміцнити обороноздатність. Уклали сьогодні відповідний меморандум із прем’єрміністром Польщі Матеушем Моравецьким", - розповів він.



Денис Шмигаль подякував Матеушу Моравецькому за суттєву фінансову підтримку України, а також надання зброї. Вони обговорили можливість збільшити експорт із України. Крім того, Денис Шмигаль запропонував створити на кордоні зелені коридори для вивезення зерна, адже блокування Росією українських морських портів може призвести до світової продуктової кризи.

23 квітня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що санкції проти РФ є заслабкими.

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