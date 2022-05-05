Шмигаль і Моравецький підписали меморандум про зміцнення обороноздатності України
Український і польський прем'єр-міністри Денис Шмигаль і Матеуш Моравецький підписали меморандум про зміцнення обороноздатності України й обговорили посилення санкцій проти Росії
Про це Денис Шмигаль повідомив у телеграмі.
"Польща допоможе Україні зміцнити обороноздатність. Уклали сьогодні відповідний меморандум із прем’єрміністром Польщі Матеушем Моравецьким", - розповів він.
Денис Шмигаль подякував Матеушу Моравецькому за суттєву фінансову підтримку України, а також надання зброї. Вони обговорили можливість збільшити експорт із України. Крім того, Денис Шмигаль запропонував створити на кордоні зелені коридори для вивезення зерна, адже блокування Росією українських морських портів може призвести до світової продуктової кризи.
- 23 квітня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що санкції проти РФ є заслабкими.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.23
Купівля 31.23Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.85Продаж 33.73
- Актуальне
- Важливе