Шмигаль назвав єдиний фактор, який може зупинити відновлення української економіки
Єдиним фактором, який може зупинити відновлення української економіки, є стрімке поширення коронавірусу
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.
"Стрімке поширення коронавірусу - це єдиний фактор, який може зупинити відновлення (української економіки - ред.)", - сказав Шмигаль.
Прем'єр нагадав, що за підсумками восьми місяців цього року економіка України вже зросла на 2,9%. Зокрема, відновлюється промисловість, сільське господарство, сектор будівництва, спостерігається зростання експорту, інвестицій та роздрібної торгівлі.
"Міжнародні резерви Національного банку України (НБУ) очікуються на рівні 30 мільярдів доларів, досягнуто макроекономічної та фінансової стабільності", - додав він.
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