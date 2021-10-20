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Шмигаль назвав єдиний фактор, який може зупинити відновлення української економіки

20 жовтня, 2021 середа
13:35
Економіка Денис Шмигаль

Єдиним фактором, який може зупинити відновлення української економіки, є стрімке поширення коронавірусу

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.

"Стрімке поширення коронавірусу - це єдиний фактор, який може зупинити відновлення (української економіки - ред.)", - сказав Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що за підсумками восьми місяців цього року економіка України вже зросла на 2,9%. Зокрема, відновлюється промисловість, сільське господарство, сектор будівництва, спостерігається зростання експорту, інвестицій та роздрібної торгівлі.

"Міжнародні резерви Національного банку України (НБУ) очікуються на рівні 30 мільярдів доларів, досягнуто макроекономічної та фінансової стабільності", - додав він.

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ВВП
відновлення
Коронавірус
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