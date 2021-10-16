Шмигаль назвав середню вартість гектару землі в Україні
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що середня вартість землі в Україні складає 43,9 тис. грн
Про це Шмигаль повідомив у facebook.
За його словами, від початку запуску ринку землі проведено понад 28 тис. земельних угод.
"Загальна площа цих ділянок більш як 70 тис. га. Середня вартість за один гектар — 43,9 тис. грн. Ринок землі рухається: 7 млн громадян повернули право розпоряджатися власним майном. Заяви опонентів ринку землі виявилися безпідставними страшилками. 100 днів роботи ринку це чітко демонструють", - написав Шмигаль.
- Нагадаємо, станом на 23 вересня в Україні зареєстрували понад 20 тис. угод з продажу сільгоспділянок.
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