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Шмигаль назвав умову великих постачань електрики до ЄС і сказав, як Україна може сприяти енергобезпеці Європи

6 жовтня, 2022 четвер
20:28
Економіка Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України, на саміті Європейської політичної спільноти у Празі, назвав умову великих постачань електрики до ЄС і сказав, як Україна може сприяти енергобезпеці Європи

Про це повідомляє в телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зменшення залежності від російських енергоресурсів є критично важливими кроками, які кожна країна Європи має зробити вже зараз. Україна може здійснити внесок в енергетичну безпеку Європи, надавши свої підземні сховища газу. Крім того, за наявності повного контролю над ЗАЕС Україна здатна постачати великі обсяги електроенергії в Європу", - зазначив Шмигаль.

Також прем'єр-міністр України наголосив, що наша країна має значний потенціал з видобутку газу, водню та розвитку відновлюваних джерел енергії.

"Амбітна "зелена модель" може втілитися у плані післявоєнного відновлення та реалізуватися нашою державою за підтримки міжнародних партнерів. Відбудова енергетичного сектору України після нашої перемоги стане найпривабливішою сферою для інвестицій у будівництво та майбутній розвиток технологій", - додав Шмигаль.

Крім того, нині ЄС має працювати над зменшенням залежності від ресурсів РФ та продовжувати тиснути на агресора санкціями, зокрема, проти енергоносіїв. Шмигаль закликав партнерів звернути увагу на можливості України.

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Світ
Україна
ЄС
Запорізька АЕС
Денис Шмигаль
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