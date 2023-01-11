Шмигаль обговорив з амбасадоркою США зміцнення енергосистеми України в умовах ракетних ударів РФ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та посол США Бріджит Брінк на зустрічі обговорили способи зробити українську енергосистему стійкішою до російських ракетних ударів
Про це прем’єр України повідомив у твіттері.
"Розглянули пропозиції українських енергетиків, а також питання закупівлі необхідного обладнання. Розраховуємо на допомогу США у цьому напрямку. Вдячні за вагому й непохитну підтримку", - написав він.
За його словами, йшлося про механізми, які допомогли б балансувати енергосистему в умовах постійних обстрілів енергоінфраструктури.
- 10 січня у Білому домі наголосили, що Сполучені Штати мають підтверджений та надійний план фінансування необхідної Україні безпекової, економічної, гуманітарної та енергетичної допомоги практично на весь 2023 рік, і розбіжності між політичними силами на це не вплинуть. Крім того, Конгрес США ухвалив, а президент Джо Байден – підписав закон про бюджет країни на 2023 рік із майже 45 мільярдами доларів допомоги Україні та союзникам, тоді як Білий дім просив про 37 мільярдів.
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