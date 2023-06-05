Шмигаль: перші групи українських пілотів вирушили на навчання до Великої Британії
Україна відправила перші групи своїх пілотів до Британії, де вони пройдуть навчання з керування винищувачами
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
Глава уряду розповів, що про це йшлося під час зустрічі з міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі. Зокрема, вони обговорювали теми збройної підтримки, відновлення країни та інтеграції до НАТО.
"Подякував за непохитну підтримку в усіх напрямках, від військового до санкційного та гуманітарного. За лідерство у створенні коаліції винищувачів та за готовність вчити наших пілотів. Перші групи вже відправлені до Британії", - написав Шмигаль.
Прем'єр також додав, що ЗСУ на полі бою перебудовуються до стандартів НАТО. Тому, на його переконання, на саміті Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, наша країна має почути меседжі про майбутнє у НАТО.
Шмигаль також закликав британського міністра посилити санкції проти Росії, зокрема щодо експорту товарів подвійного призначення.
"Вітаємо участь Британії у швидкому відновленні. Зокрема, у відновленні шести мостів у Київській області. Сподіваємося на швидку розробку компенсаційного механізму. Росія має заплатити за все зруйноване", - додав прем'єр.
- Нагадаємо, ще у травні офіційний Лондон погодився провести для українських пілотів наземні тренування. У Великій Британії мала пройти наземна частина підготовки українських пілотів до роботи з винищувачами F-16. Тоді Україна готова була відправити на навчання 20 військових.
- У понеділок, 5 травня, до України прибув міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським вони обговорили очікування України від Вільнюського саміту НАТО, просування нашої формули миру та підготовку Глобального саміту для її реалізації, а також Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України.
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