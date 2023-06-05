Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Глава уряду розповів, що про це йшлося під час зустрічі з міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі. Зокрема, вони обговорювали теми збройної підтримки, відновлення країни та інтеграції до НАТО.

"Подякував за непохитну підтримку в усіх напрямках, від військового до санкційного та гуманітарного. За лідерство у створенні коаліції винищувачів та за готовність вчити наших пілотів. Перші групи вже відправлені до Британії", - написав Шмигаль.

Прем'єр також додав, що ЗСУ на полі бою перебудовуються до стандартів НАТО. Тому, на його переконання, на саміті Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, наша країна має почути меседжі про майбутнє у НАТО.

Шмигаль також закликав британського міністра посилити санкції проти Росії, зокрема щодо експорту товарів подвійного призначення.

"Вітаємо участь Британії у швидкому відновленні. Зокрема, у відновленні шести мостів у Київській області. Сподіваємося на швидку розробку компенсаційного механізму. Росія має заплатити за все зруйноване", - додав прем'єр.