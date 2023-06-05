Голова МЗС Британії Клеверлі приїхав у Київ і зустрівся із Зеленським
У понеділок, 5 травня, до України прибув міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським
Про це написав сам Зеленський.
Голова держави зазначив, що під час зустрічі з Клеверлі вони обговорили важливі питання. Зокрема очікування України від Вільнюського саміту НАТО, просування нашої формули миру та підготовку Глобального саміту для її реалізації, а також Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України.
"Ми дуже вдячні за підтримку, яку Велика Британія надавала і продовжує надавати Україні. За останні тижні у нас відбулися переговори з прем’єр-міністром Великої Британії, був прямий діалог і були досягнуті дуже важливі домовленості", – сказав український лідер.
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