Про це написав сам Зеленський.

Голова держави зазначив, що під час зустрічі з Клеверлі вони обговорили важливі питання. Зокрема очікування України від Вільнюського саміту НАТО, просування нашої формули миру та підготовку Глобального саміту для її реалізації, а також Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України.

"Ми дуже вдячні за підтримку, яку Велика Британія надавала і продовжує надавати Україні. За останні тижні у нас відбулися переговори з прем’єр-міністром Великої Британії, був прямий діалог і були досягнуті дуже важливі домовленості", – сказав український лідер.

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