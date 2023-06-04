Міноборони Британії: У російської влади параноя через синьо-жовті кольори
Міністерство оборони Великої Британії заявляє, що суворі обмеження у зв’язку з повномасштабною війною проти України в Росії призвели до того, що будь-яка символіка з жовтими й синіми кольорами викликає різку реакцію та забороняється
Про це стало відомо з недільного огляду від розвідувальної спільноти Міністерства оборони Великої Британії.
Стало відомо, що деякі російські силові структури на місцевому рівні, ймовірно, так тлумачать "драконівське російське законодавство воєнного часу", що публічна демонстрація синьо-жовтої символіки заборонена, оскільки може свідчити про приховану підтримку України.
Британська розвідка наводить приклад, коли 9 травня 2023 року працівник будинку для літніх людей був заарештований після того, як одягнув синьо-жовту куртку на роботу.
"Нещодавно у Волхові під Санкт-Петербургом військовослужбовці Національної гвардії Росії заарештували 22-річного чоловіка за демонстрацію синьо-жовтого прапора, який, як з'ясувалося згодом, є прапором Повітряно-космічних сил Росії", – йдеться в огляді.
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Також на думку представників британської розвідки, ці репресії підкреслюють невпевненість "параноїдального російського офіціозу" щодо того, що є допустимим і вважається допустимим у дедалі більш тоталітарній системі.
"Критика арештів пролунала з неочікуваного боку – ультранаціоналістичної, провоєнної Ліберально-демократичної партії. Її власна символіка містить жовтий колір на синьому тлі", – зауважили автори огляду.
- 30 травня керівник оборонної розвідки Адріан Берд заявив, що Велика Британія вважає своєю головною загрозою до 2030 року Росію, а після того викликом для країни стане Китай.
- 1 червня Британія в ОБСЄ заявила, що терористичні ракетні та дронові удари РФ по українських містах не компенсують поразок російської армії на полі бою і не змусять партнерів припинити підтримувати Україну.
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