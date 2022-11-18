На цьому під час засідання уряду наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що уряд раніше ухвалив рішення, яке звільняє від сплати ПДВ та ввізного мита товари, що покращують енергозабезпечення. Йдеться, зокрема, про електрогенератори, трансформатори, акумулятори й іншу апаратуру для енергетики.

"Але ми мали скарги на труднощі щодо їх ввезення фізособами. Нібито дія рішення Уряду не розповсюджується на фізичних осіб. Це не так. Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну необхідні йому генератори та зарядні станції. Тому приймаємо протокольне рішення про забезпечення безперешкодного митного оформлення цих товарів для фізичних осіб. Якщо хтось на митниці чинитиме перешкоди – закликаю негайно звертатися на гарячу лінію СБУ", – сказав Шмигаль.

Лише за вчора, за даними митниці, в Україну завезено 8577 генераторних установок.