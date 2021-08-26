Шмигаль: Ситуація дозволяє розпочати роботу навчальних закладів

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Еспресо.TV.

"Старт нового навчального року розпочнеться вчасно (1 вересня) та буде проходити у звичному режимі", - наголосив він.

За словами Шмигаля, наразі країна перебуває на "зеленому" рівні протиепідемічної безпеки.



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"Ситуація залишається контрольованою. Це дозволяє розпочати роботу навчальних закладів. Як у звичайному режимі навчання має проходити з дотриманням простих протиепідемічних правил. Школи підготовлені і мають все для цього необхідне", - зауважив прем’єр.

Нагадаємо, Шкарлет заявив, що на початку навчального року в Україні планується навчання у школах в звичайному режимі.

Він також закликав педагогів робити щеплення проти коронавірусу.

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