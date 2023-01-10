Шмигаль висловив сподівання на створення в 2023 році Соціального кодексу України

Про це інформує в телеграмі Денис Шмигаль.

"На 2023 рік плануємо й далі адаптувати соціальну підтримку до воєнних і післявоєнних умов. Маємо амбіції розробити та сприяти ухваленню Соціального кодексу України. Він охоплюватиме всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини", - каже Шмигаль.

Прем'єр-міністр України сказав, що у держбюджеті на соціальну підтримку виділили понад 444 млрд на видатки, це майже на 42 млрд більше ніж у 2022 році.

Шмигаль додав, що у пенсійній сфері планують розвивати накопичувальну пенсію, адже дуже важливо дати можливість українцям в молодому віці подбати про свою старість.