Шмигаль висловив сподівання на створення в 2023 році Соціального кодексу України
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що уряд у 2023 році створить Соціальний кодекс України
Про це інформує в телеграмі Денис Шмигаль.
"На 2023 рік плануємо й далі адаптувати соціальну підтримку до воєнних і післявоєнних умов. Маємо амбіції розробити та сприяти ухваленню Соціального кодексу України. Він охоплюватиме всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини", - каже Шмигаль.
Прем'єр-міністр України сказав, що у держбюджеті на соціальну підтримку виділили понад 444 млрд на видатки, це майже на 42 млрд більше ніж у 2022 році.
Шмигаль додав, що у пенсійній сфері планують розвивати накопичувальну пенсію, адже дуже важливо дати можливість українцям в молодому віці подбати про свою старість.
- Нагадаємо, економісти прогнозують, що у 2023 році інфляція в Україні може вирости на 2-3%.
- Індексація пенсійних виплат в Україні запланована на березень, після того, як стане відомо, яким є рівень інфляції.
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