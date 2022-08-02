Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду.

Як зазначив Шмигаль, з 1 жовтня в Україні запрацює програма "Доступна іпотека" під 3%, уряд затвердить для державної компанії "Укрфінжитло" умови забезпечення доступного іпотечного кредитування.

"Програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Перша – це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія – це медики. Третя – вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія – науковці. Ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%. Термін іпотеки – до 20 років. Мінімальний початковий внесок – 20% від вартості житла", - сказав Шмигаль

Також прем’єр повідомив, що з 2023 року цією програмою зможуть скористатися усі українці.

"З наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних", - сказав він.

Уряд сподівається, що "Доступна іпотека" сприятиме відновленню економіки та активізує нове будівництво.

"Наша мета – аби кожен військовий, рятувальник, вчитель та лікар мали власне житло", - наголосив Шмигаль.

Росіяни зруйнували в Україні понад 15 млн квадратних метрів житла за час повномасштабної війни, залишивши близько 800 тис. людей без домівок.

З 19 квітня повідомити про пошкоджене внаслідок війни майно можна на порталі "Дія".

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