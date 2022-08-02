Шмигаль: з жовтня запрацює житлова іпотека під 3% для чотирьох категорій громадян, у 2023 році – під 7% для всіх українців
Програма "Доступна іпотека" під 3% запрацює з 1 жовтня 2022 року для військовослужбовців, медиків, вчителів і науковців
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду.
Як зазначив Шмигаль, з 1 жовтня в Україні запрацює програма "Доступна іпотека" під 3%, уряд затвердить для державної компанії "Укрфінжитло" умови забезпечення доступного іпотечного кредитування.
"Програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Перша – це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія – це медики. Третя – вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія – науковці. Ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%. Термін іпотеки – до 20 років. Мінімальний початковий внесок – 20% від вартості житла", - сказав Шмигаль
Також прем’єр повідомив, що з 2023 року цією програмою зможуть скористатися усі українці.
"З наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних", - сказав він.
Уряд сподівається, що "Доступна іпотека" сприятиме відновленню економіки та активізує нове будівництво.
"Наша мета – аби кожен військовий, рятувальник, вчитель та лікар мали власне житло", - наголосив Шмигаль.
- Росіяни зруйнували в Україні понад 15 млн квадратних метрів житла за час повномасштабної війни, залишивши близько 800 тис. людей без домівок.
- З 19 квітня повідомити про пошкоджене внаслідок війни майно можна на порталі "Дія".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.17
Купівля 39.17Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 41
- Актуальне
- Важливе