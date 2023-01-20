Про це на засіданні уряду 20 січня сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Українська делегація взяла участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Формула миру, яку озвучив президент України Володимир Зеленський, отримує все більше підтримки від наших партнерів. Всі розуміють, що справжній та довготривалий мир у Європі можливий лише після повної перемоги України", - розповів очільник уряду.

"Перша леді Олена Зеленська в Давосі порушила ключові питання гуманітарної допомоги, відновлення соціальної інфраструктури, програм підтримки переселенців і дітей", - додав він.

Шмигаль зазначив, що члени уряду провели перемовини з посадовцями та бізнесменами багатьох країн для посилення економічного фронту України.

"Ми розпочинаємо масштабну програму відбудови. Ми шукаємо шляхи, аби відновити інвестиції приватного сектору в економіку", - сказав очільник уряду.

Він підкреслив, що світові гіганти зацікавлені взяти участь у реалізації програми трансформації та відбудови України.

"Наша мета — не просто відбудова старого, а трансформація і формування оновленої України. Невід’ємною частиною цієї трансформації стане наш вступ до Європейського Союзу", - наголосив Шмигаль.

Після зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем 19 січня український лідер Володимир Зеленський заявив про передумови початку переговорів про вступ до ЄС.

13 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що Україна хоче пройти шлях переговорів про вступ до ЄС менш ніж за 2 роки.

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