Шмигаль закликав Францію запровадити жорсткіші санкції проти РФ, припинити комерційну діяльність в країні і скасувати шенгенські візи росіянам
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телефонній розмові обговорив із прем’єр-міністром Франції Жаном Кастексом запровадження жорсткіших санкцій для РФ
Про це повідомив прем'єр-міністр у Telegram.
Шмигаль запропонував закрити доступ до європейських портів для російських кораблів. Не видавати віз росіянам та скасувати чинні шенгенські візи, видані Францією.
Міністр сказав, що Франція може запровадити санкції на національному рівні проти олігархів та осіб, наближених до російського режиму. (Заморожування активів).
Також Шмигаль попросив провести повну інвентаризацію фінансових активів, нерухомості, яхт і транспортних засобів класу люкс, що можуть належати російським особам, які входять до європейських санкційних списків.
- Нагадаємо, російським та білоруським дипломатам заборонили вхід до будівель Європарламенту.
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