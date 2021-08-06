Шмигаль закликав місцеву владу організувати підвіз жителів віддалених сіл до центрів вакцинації

Про це повідомляє Урядовий портал.



"Необхідно постійно розгалужувати систему місць для вакцинації, щоб це було максимально зручно для жителів. Відкрити пункти щеплень щонайменше в кожному районі. Обласна влада має тісніше співпрацювати з територіальними громадами для організації підвезення жителів віддалених сіл до центрів вакцинації", - цитує пресслужба слова Шмигаля.



Прем'єр підкреслив, що а сьогодні спільне завдання органів державної влади — напрацювати колективний імунітет, адже вакцинація — це єдиний спосіб уникнути нових втрат.



Крім того, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко нагадав, що цього понеділка було поставлене завдання очільникам областей протягом тижня проїхати обласними і районними центрами масової вакцинації. Він зазначив, що наразі багато людей в районах не знають про існування центрів масової вакцинації. Натомість візит очільника області допоможе поінформувати населення й дасть додаткові ресурси для нарощення кількості щеплень.

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