Про це повідомляє литовське видання 15min.

Один із очевидців повідомив, що близько 21:15 за місцевим часом у небі пролетів літак, слідом за ним з’явилися два винищувачі, які перехопили його. Далі вони разом здійснили коло над пляжем, після чого винищувачі застосували сигнальні ракети – вочевидь, щоб відволікти увагу ракет, які теоретично могли запускатися по них.

Today evening near the port of Klaipėda (Lithuania), an unknown (probably propeller military) plane was spotted over the Baltic sea, which was chased away by NATO air police planes on a signal and chased towards the sea. pic.twitter.com/opahcNpU9w — Saulius Strazdas (@sstrazdas) July 7, 2022

Представниця командування Збройних сил Латвії Рюта Монтвіле повідомила, що літаки брали участь у військових навчаннях із поліцейського супроводу повітряних суден.

Як зазначив мер сусіднього курортного міста Паланга Шарунас Вайткус, про проведення навчань місцеву владу й поліцію заздалегідь не повідомляли.

"Зараз люди такі вразливі, телефон аж розривався", – додав Вайткус у Facebook.

Today evening near the port of Klaipėda (Lithuania), an unknown plane which was chased away by NATO air police planes. pic.twitter.com/aNuSw2b2Vo — Saulius Strazdas (@sstrazdas) July 7, 2022

Зазначимо, що на військовій авіабазі Шяуляй на півночі Литви дислокуються чотири португальські винищувачі F-16 і сім іспанських Eurofighter Typhoon. Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на базу перекинули винищувачі F-35.

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, президенти Польщі й Литви інспектували місце потенційної атаки РФ поблизу Калінінградського анклаву

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