Шок для місцевого населення. У Литві без попередження військові літаки влаштували навчальний повітряний бій
Жителі курортного литовського міста Швянтої у четвер повідомили про проліт винищувачів у небі, який супроводжувався яскравими спалахами – військові стверджують, що це навчання
Про це повідомляє литовське видання 15min.
Один із очевидців повідомив, що близько 21:15 за місцевим часом у небі пролетів літак, слідом за ним з’явилися два винищувачі, які перехопили його. Далі вони разом здійснили коло над пляжем, після чого винищувачі застосували сигнальні ракети – вочевидь, щоб відволікти увагу ракет, які теоретично могли запускатися по них.
Представниця командування Збройних сил Латвії Рюта Монтвіле повідомила, що літаки брали участь у військових навчаннях із поліцейського супроводу повітряних суден.
Як зазначив мер сусіднього курортного міста Паланга Шарунас Вайткус, про проведення навчань місцеву владу й поліцію заздалегідь не повідомляли.
"Зараз люди такі вразливі, телефон аж розривався", – додав Вайткус у Facebook.
Зазначимо, що на військовій авіабазі Шяуляй на півночі Литви дислокуються чотири португальські винищувачі F-16 і сім іспанських Eurofighter Typhoon. Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на базу перекинули винищувачі F-35.
- Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, президенти Польщі й Литви інспектували місце потенційної атаки РФ поблизу Калінінградського анклаву
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