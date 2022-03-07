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Шольц: Наразі Євросоюз не готовий відмовитись від російських енергоносіїв

7 березня, 2022 понедiлок
17:26

Німеччина та ЄС загалом підтримують введення жорстких санкцій проти РФ, але не можуть прямо зараз відмовитися повністю від російського енергоімпорту

Це пояснив, як зазначає Укрінформ, у понеділок, 7 березня, канцлер ФРН Олаф Шольц.

За словами голови уряду Німеччини, всі кроки розроблені таким чином, щоб вони сильно вдарили по Росії та були стійкими в довгостроковій перспективі.

Водночас, визнав політик, "Європа свідомо звільнила постачання енергоносіїв з Росії від санкцій, адже наразі немає іншого способу забезпечити Європу постачанням енергії для опалення, транспорту, електропостачання та промисловості". Це, за його словами, дуже важливо для надання базових послуг у повсякденному житті європейських громадян.

Федеральний уряд, сказав його очільник, місяцями співпрацює зі своїми партнерами в Європейському Союзі та за його межами, щоб розвинути альтернативи російській енергетиці. Але це не відбувається за один день.

"Тому з нашого боку є свідомим рішення продовжувати діяльність бізнес-підприємств у сфері енергопостачання з Росією", - заявив Шольц.

Він також сказав, що Німеччина вітає всі міжнародні зусилля щодо реагування на вторгнення Росії в Україну далекосяжними та цілеспрямованими санкціями. Санкції проти російських фінансових установ, Центрального банку в Москві та понад 500 осіб говорять самі за себе. Те саме стосується і експортних обмежень на важливі товари.

Того ж дня речник уряду Штеффен Гебештрайт сказав, що ЄС продовжує обговорення зі США та Великою Британією питань зменшення енергозалежності від РФ. Список подальших можливих санкцій постійно перевіряється.

Речник МЗС ФРН Крістофер Бургер, зі свого боку, додав, що "якщо буде така санкція, яка змусить Росію негайно відвести свої війська, її буде відразу вжито, якою б не була ціна. Але наразі такої санкції немає".

Раніше про неможливість негайного блокування поставок російських газу, нафти та вугілля заявили міністри економіки Німеччини Роберт Габек і фінансів Крістіан Лінднер.

  • Нагадаємо, Єврокомісія 8 березня представить пропозиції для швидкої відмови від російського газу та нафти.

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Росія
ЄС
санкції
енергоносiї
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