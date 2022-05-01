Шольц назвав цинічними поради Україні захищатися від РФ без зброї

Про це він написав у твітері.



"Я поважаю кожен пацифізм і ставлення. Але громадянам України має здатися цинічним, коли їм говорять захищатися від путінської агресії без зброї", - наголосив Олаф Шольц.



Канцлер додав, що такі слова не на часі.

28 квітня Олаф Шольц заявив, що Німеччина готова до зупинки постачання газу з РФ та продовження санкцій до повного звільнення території України.

30 квітня Кремль висунув претензії Олафу Шольцу через його підтримку України.

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