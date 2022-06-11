Шольц попросив Болгарію зняти вето на процес вступу до ЄС Північної Македонії

Про це він зазначив на пресконференції з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим у Софії, повідомляє Reuters.

"Я бачу шанси на прогрес. Ми залишимось у тісному контакті найближчими днями", - сказав Шольц.

Він заявив, що відчув "нову готовність" ЄС до розширення після вторгнення Росії в Україну.

Петков повторив позицію Болгарії про те, що Північна Македонія має виконати три умови, пов'язані з історичними та культурними суперечками.

11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав почати переговори щодо вступу Північної Македонії до ЄС найближчим часом.