Шольц попросив Болгарію зняти вето на процес вступу до ЄС Північної Македонії
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Болгарію зняти вето на переговори про вступ до ЄС Північної Македонії
Про це він зазначив на пресконференції з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим у Софії, повідомляє Reuters.
"Я бачу шанси на прогрес. Ми залишимось у тісному контакті найближчими днями", - сказав Шольц.
Він заявив, що відчув "нову готовність" ЄС до розширення після вторгнення Росії в Україну.
Петков повторив позицію Болгарії про те, що Північна Македонія має виконати три умови, пов'язані з історичними та культурними суперечками.
- 11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав почати переговори щодо вступу Північної Македонії до ЄС найближчим часом.
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