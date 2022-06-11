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Шольц попросив Болгарію зняти вето на процес вступу до ЄС Північної Македонії

11 червня, 2022 субота
20:01
Світ Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Болгарію зняти вето на переговори про вступ до ЄС Північної Македонії

Про це він зазначив на пресконференції з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим у Софії, повідомляє Reuters.

"Я бачу шанси на прогрес. Ми залишимось у тісному контакті найближчими днями", - сказав Шольц.

Він заявив, що відчув "нову готовність" ЄС до розширення після вторгнення Росії в Україну.

Петков повторив позицію Болгарії про те, що Північна Македонія має виконати три умови, пов'язані з історичними та культурними суперечками.

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Німеччина
вступ в ЄС
Болгарія
Північна Македонія
Олаф Шольц
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