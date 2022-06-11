Шольц виступив за початок перемовин щодо вступу в ЄС з Північною Македонією

Про це повідомляє DW.

"Переговори щодо приєднання, які були обіцяні два роки тому, мають розпочатися зараз. У будь-якому разі, я активно за це виступатиму", - заявив Шольц на зустрічі з прем'єр-міністром Північної Македонії Дімітаром Ковачевскі.

За словами канцлера, Німеччина серйозно ставиться до інтеграції західнобалканських держав до Євросоюзу.

"ЄС дав слово, зокрема, Північній Македонії, яка виконала усі вимоги для початку переговорів про вступ. Ми, як Євросоюз, теж зобов'язані виконувати наші власні обіцянки", - сказав він.

Канцлер також зазначив, що країна позицію ЄС та санкції проти Росії.

Ковачевскі сподівається, що червневий саміт ЄС підтвердить початок переговорів щодо вступу країни до ЄС.

"Візит канцлера Шольца є переконливим сигналом того, що Берлін визнає, що ми відповідаємо критеріям для початку переговорів про вступ", - сказав він.

Північна Македонія 17 років перебуває у статусі кандидата на вступ до ЄС. У червні 2020 року Єврокомісія фактично дала зелене світло переговорам, але вони були заблоковані Болгарією через суперечку щодо прав болгарської меншини у Північній Македонії.

За словами прем'єра, країна веде переговори з Болгарією щодо усунення перешкод на вступ до ЄС, але домовленостей зафіксовано не було.

Косово планує подати заявку на отримання статусу кандидата в члени ЄС в 2022 році.