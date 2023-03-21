Про це канцлер Німеччини заявив у інтерв'ю виданню Rheinische Post.

Політик зазначив, що не очікує швидкого завершення збройної агресії РФ проти України найближчим часом. При цьому він закликав не припиняти допомогу Києву від союзників.

"Ми маємо бути готові до того, що це може зайняти багато часу. Навіть коли війна закінчиться, все не нормалізується одразу. Але ми також не повинні припиняти наші зусилля для завершення цієї війни", - сказав німецький канцлер.

Крім того, Шольц зазначив, що країна-агресор Росія не може диктувати умови для миру, тим часом як Україна повинна "мати можливість захистити свою цілісність та незалежність".

"Ми повинні усвідомити, що ця жахлива агресивна війна та її наслідки ще довго триматимуть нас у напрузі і нам доведеться довго розгрібати завали", - наголосив німецький канцлер.