Про це повідомляє The Guardian.

За словами Шольца, рішення МКС про видачу ордера на арешт Путіна довело, що ніхто не має права стояти вище закону.

"Міжнародний кримінальний суд є правильною інституцією для розслідування воєнних злочинів. Факт у тому, що ніхто не стоїть вище закону, і це те, що стає зрозумілим прямо зараз", — сказав Шольц на пресконференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою у Токіо.