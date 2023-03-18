"Ніхто не стоїть вище закону": Шольц привітав рішення Гааги про ордер на арешт Путіна
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна
Про це повідомляє The Guardian.
За словами Шольца, рішення МКС про видачу ордера на арешт Путіна довело, що ніхто не має права стояти вище закону.
"Міжнародний кримінальний суд є правильною інституцією для розслідування воєнних злочинів. Факт у тому, що ніхто не стоїть вище закону, і це те, що стає зрозумілим прямо зараз", — сказав Шольц на пресконференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою у Токіо.
- 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
- Президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
- 18 березня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель позитивно оцінив рішення МКС про ордер на арешт президента РФ та зазначивши, що це початок процесу притягнення Володимира Путіна до відповідальності.
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