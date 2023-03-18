Початок процесу притягнення до відповідальності, - Боррель про ордер на арешт Путіна

Про це Жозеп Боррель написав у твіттері.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки ствердив, що рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Володимира Путіна - початок притягнення диктатора РФ до відповідальності за незаконну депортацію українських дітей до Росії.

"Ми цінуємо та підтримуємо роботу МКС. Безкарності бути не може", – додав він.