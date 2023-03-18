Початок процесу притягнення до відповідальності, - Боррель про ордер на арешт Путіна
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель позитивно оцінив рішення МКС про ордер на арешт президента РФ, зазначивши, що це початок процесу притягнення Путіна до відповідальності
Про це Жозеп Боррель написав у твіттері.
Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки ствердив, що рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Володимира Путіна - початок притягнення диктатора РФ до відповідальності за незаконну депортацію українських дітей до Росії.
"Ми цінуємо та підтримуємо роботу МКС. Безкарності бути не може", – додав він.
- Нагадаємо, у п'ятницю, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
- Пізніше президент США Джо Байден заявив журналістам, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
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