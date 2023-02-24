Шольц: Путін має визнати, що не досягне своєї імперіалістичної мети в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив: чим швидше Володимир Путін визнає, що не зможе досягти своєї "імперіалістичної мети" в Україні, тим більше шансів на завершення війни
Про це Олаф Шольц написав у твіттері.
"Росія вже рік веде нещадну загарбницьку війну в Україні. Німеччина непохитно стоїть на боці України – сьогодні та у майбутньому. Чим раніше Путін визнає, що його імперіалістична мета не буде досягнута, тим більше шансів на закінчення війни", – ствердив він.
- Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини в інтерв'ю заявив, що момент для справедливих переговорів про припинення війни Росії проти України наразі не настав.
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