Шольц: Путін має визнати, що не досягне своєї імперіалістичної мети в Україні

Про це Олаф Шольц написав у твіттері.

"Росія вже рік веде нещадну загарбницьку війну в Україні. Німеччина непохитно стоїть на боці України – сьогодні та у майбутньому. Чим раніше Путін визнає, що його імперіалістична мета не буде досягнута, тим більше шансів на закінчення війни", – ствердив він.