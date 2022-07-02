Шольц розповів, коли Путін ухвалив остаточне рішення про напад на Україну
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про напад на Україну за рік до повномасштабного вторгнення
Про це він заявив у інтерв'ю CBS News.
"Я думаю, що рішення вести цю війну було прийнято за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї. І тому він зможе продовжувати війну дуже довго", - сказав Шольц.
За його словами, спрогнозувати, коли у Путіна закінчаться ресурси, аби вести війну, складно, адже він до неї довго готувався.
"Насправді ніхто не знає. Він є лідером дуже великої країни, де живе багато людей, з багатьма засобами, він справді веде цю жорстоку війну і він готувався до неї дуже довго", - пояснив Шольц.
- 24 травня начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Володимир Путін ухвалив остаточне рішення про повномасштабну агресію проти України лише 23 лютого 2022 року.
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