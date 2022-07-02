Про це він заявив у інтерв'ю CBS News.

"Я думаю, що рішення вести цю війну було прийнято за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї. І тому він зможе продовжувати війну дуже довго", - сказав Шольц.

За його словами, спрогнозувати, коли у Путіна закінчаться ресурси, аби вести війну, складно, адже він до неї довго готувався.

"Насправді ніхто не знає. Він є лідером дуже великої країни, де живе багато людей, з багатьма засобами, він справді веде цю жорстоку війну і він готувався до неї дуже довго", - пояснив Шольц.

24 травня начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Володимир Путін ухвалив остаточне рішення про повномасштабну агресію проти України лише 23 лютого 2022 року.

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