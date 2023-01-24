Шольц свідомо затримує постачання Україні озброєння, - дипломат Чалий

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Керівництво Німеччини, зокрема канцлер Олаф Шольц, свідомо, вже не перший раз, затримують постачання Україні озброєння. Це свідоме рішення, всі пояснення, які були зроблені, зараз спростовані. Говорилось про те, що наші воїни з вищою освітою не можуть освоїти танки. Говорилось, що заправляти чимось особливим потрібно, придумували пояснення, які завгодно. Насправді причини політичні - це факт. Це свідоме зволікання з постачанням озброєнь. Заявляється, що може бути ескалація з боку Росії, і Німеччина не хоче цього робити. Але, по-перше, Україна вже має танки, по-друге, ескалація відбулася без цього з боку Росії", - підкреслив Чалий.

Дипломат також додав, що кожний непоставлений зараз Leopard - це сотні наших загиблих воїнів.

"Немає аргументів у Німеччини. Я не знаю, чим тримають росіяни німців. Або вони не хочуть йти попереду англосаксів, щоб зберегти більш особливі стосунки з майбутньою Росією, злочинною Росією. Росією, яка зараз руйнує європейську безпеку, і у тому числі німецьку. Німеччина заявляє про бажання бути локомотивом розвитку Європи разом з Францією, але не демонструє рішучість розділити спільне лідерство країн НАТО", - наголосив Чалий.

20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", відбулася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу". Утім під час неї не узгодили постачання Україні танків Leopard.

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін мав напружену розмову із найближчим радником канцлера Німеччини Олафа Шольца Вольфгангом Шмідтом через танки для України

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

















