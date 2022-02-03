Шольц відвідає Україну перед візитом до РФ
Канцлер ФРН Олаф Шольц здійснить візит до України 14 лютого
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відомство федерального канцлера.
Після візиту до Києва він відвідає Москву.
Деталі обох візитів не розголошуються.
Зазначимо, це будуть перші візити в обидві країни Шольца на посаді очільника німецького уряду.
- Раніше повідомлялось, що зустріч президента США Джо Байдена та канцлера ФРН запланована на 7 лютого. Лідери країн обговорять спільні зусилля у стримуванні російської агресії щодо України.
- Шольц після поїздки до США планує відвідати Москву для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити напружену ситуацію на кордонах України.
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