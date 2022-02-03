Шольц відвідає Україну перед візитом до РФ

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відомство федерального канцлера.

Після візиту до Києва він відвідає Москву.

Деталі обох візитів не розголошуються.

Зазначимо, це будуть перші візити в обидві країни Шольца на посаді очільника німецького уряду.

Раніше повідомлялось, що зустріч президента США Джо Байдена та канцлера ФРН запланована на 7 лютого. Лідери країн обговорять спільні зусилля у стримуванні російської агресії щодо України.

Шольц після поїздки до США планує відвідати Москву для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити напружену ситуацію на кордонах України.



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