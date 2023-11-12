Шольц виступив проти "негайного" припинення вогню в Газі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти "негайного" припинення вогню в Газі на тлі міжнародних закликів зупинити спробу Ізраїлю знищити ХАМАС
Про це пише The Times of Israel.
"Я не думаю, що заклики до негайного припинення вогню або тривалої паузи, що означало б те саме, є правильними. Зрештою це означало б, що Ізраїль залишає ХАМАС можливість відновитися й отримати нові ракети", - сказав Шольц.
The Times of Israel зазначає, що позиція Шольца розходиться з багатьма арабськими країнами і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який наступного тижня планує зустрітися з німецьким лідером у Берліні.
- Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази, внаслідок яких гинуть місцеві жителі, зокрема діти та жінки.
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