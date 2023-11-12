Шольц виступив проти "негайного" припинення вогню в Газі

Про це пише The Times of Israel.

"Я не думаю, що заклики до негайного припинення вогню або тривалої паузи, що означало б те саме, є правильними. Зрештою це означало б, що Ізраїль залишає ХАМАС можливість відновитися й отримати нові ракети", - сказав Шольц.

The Times of Israel зазначає, що позиція Шольца розходиться з багатьма арабськими країнами і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який наступного тижня планує зустрітися з німецьким лідером у Берліні.