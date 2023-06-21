Шотландія перемогла Грузію у матчі, який зупиняли через дощ
У 4-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Шотландії виявилась кращою за Грузію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч кваліфікації Євро-2024 Шотландія - Грузія закінчився з рахунком 2:0. Цікаво, що на 9-й хвилині гру зупинили через сильний дощ, тоді рахунок був 1:0, забивав Каллум Макгрегор.
Пауза тривала більш ніж годину. Організатори прибрали воду з поля, і гру все ж було відновлено.
На 47-й хвилині Скотт Мактоміней подвоїв перевагу Шотландії та зробив рахунок 2:0.
Зірка грузинського футболу Хвіча Кварацхелія не реалізував пенальті на 94-й хвилині.
У турнірній таблиці кваліфікаційної групи А Шотландія набрала 12 очок за 4 матчі та впевнено лідирує у боротьбі за місце на Євро-2024. Грузія і Норвегія діляться 2-3 місце, у них по 4 бали.
Збірна Іспанії поки зіграла лише 2 матчі і набрала 3 очки.
Кіпр - останній - 0 балів.
Євро-2024
Кваліфікація. 4-й тур
20 червня
Шотландія - Грузія 2:0
Голи: Макгрегор, 9, Мактоміней, 47
- 19 червня у Трнаві збірна Україні у відбірковому матчі Євро-2024 переграла команду Мальти.
- 20 червня у 4-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Молдови несподівано перемогла Польщу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.79
Купівля 36.79Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.01
- Актуальне
- Важливе