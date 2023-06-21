Шотландія перемогла Грузію у матчі, який зупиняли через дощ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч кваліфікації Євро-2024 Шотландія - Грузія закінчився з рахунком 2:0. Цікаво, що на 9-й хвилині гру зупинили через сильний дощ, тоді рахунок був 1:0, забивав Каллум Макгрегор.

Пауза тривала більш ніж годину. Організатори прибрали воду з поля, і гру все ж було відновлено.

На 47-й хвилині Скотт Мактоміней подвоїв перевагу Шотландії та зробив рахунок 2:0.

Зірка грузинського футболу Хвіча Кварацхелія не реалізував пенальті на 94-й хвилині.

У турнірній таблиці кваліфікаційної групи А Шотландія набрала 12 очок за 4 матчі та впевнено лідирує у боротьбі за місце на Євро-2024. Грузія і Норвегія діляться 2-3 місце, у них по 4 бали.

Збірна Іспанії поки зіграла лише 2 матчі і набрала 3 очки.

Кіпр - останній - 0 балів.

Євро-2024

Кваліфікація. 4-й тур

20 червня

Шотландія - Грузія 2:0

Голи: Макгрегор, 9, Мактоміней, 47