Про це повідомляє Еспресо.TV.

Загалом у вересні збірна України проведе три матчі.

Команда Олександра Петракова зіграє проти Шотландії 21 вересня у Глазго та 27 вересня у Кракові. Також збірна України 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією.

Після трьох матчів Україна має 7 очок та очолює групу 1 в другому дивізіоні Ліги націй. Шотландія з 6 пунктами друга, Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце. Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.

Матч Шотландія - Україна пройде на стадіоні "Гемпден Парк". Стартовий свисток пролунає о 21:45. У прямому етері матч транслюватимуть телеканали ICTV, "Інтер", "1+1", "Суспільне", а також youtube-канал УАФ.

Букмекери впевнені, що у матчі немає явного фаворита. На перемогу Шотландії коефіцієнт 2,75, а на виграш України - 2,85. Нічию прогнозують у 3,15.

Ліга націй

2-й тур (перенесений матч)

21 вересня

Шотландія - Україна

Глазго, "Гемпден Парк"

Початок о 21:45

Пряма трансляція - ICTV, "Інтер", "1+1", "Суспільне", youtube-канал УАФ

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb